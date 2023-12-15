Nusaybin'de içme suyu borusu patladı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu borusu patladı. İlçelerin suyu kesilirken, tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

?Nusaybin ilçesi Eskiyol Mahallesi'ndeki Uluslararası İpekyolu kenarından geçen, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine temiz içme suyu iletimini sağlayan Beyaz Su isale boru hattında, akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Su borusundan fışkıran tazyikli su yaklaşık 10 metre yükseğe fışkırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yanından geçtiği karayolu da su altında kaldı. Belediye ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince isale hattının onarımı için çalışma başlatılırken, olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri de trafik akışını sağladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, isale hattında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İsale hattındaki onarım çalışması sürüyor.