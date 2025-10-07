Hamam Sokak '11 Ekim Şehitleri Sokağı' Oldu

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki Hamam Sokak'ın ismi, 11 Ekim'de havan mermisinin düşmesi sonucu şehit olan 11 kişi için '11 Ekim Şehitleri Sokağı' olarak değiştirildi.

Nusaybin ilçesinde 11 Ekim 2019 tarihinde Suriye tarafından atılan havan mermilerinin patlaması sonucu şehit olan vatandaşların anısını yaşatmak amacıyla, Hamam Sokak'ın ismi '11 Ekim Şehitleri Sokağı' olarak değiştirildi. Olayda şehit olan Hasan Demir'in kızı Gülay Demir, kararın şehit aileleri için çok anlamlı olduğunu belirterek "Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla, talebimiz üzerine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tuncay Akkoyun'un onayıyla alınan meclis kararıyla, Yeni Turan Mahallesi Hamam Sokak'ın ismi '11 Ekim Şehitleri Sokağı' olarak değiştirilmiştir. Vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, mekanlarının cennet olmasını diliyoruz" dedi.

Haber ve Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN