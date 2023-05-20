Nusaybin'de Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırılırken, araç kullanılamaz hale geldi.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi baraj yolu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle bölgeden kaldırılırken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel