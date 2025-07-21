Nusaybin'de Hafif Ticari Araç Devrildi, 2 Yaralı

Nusaybin'de Hafif Ticari Araç Devrildi, 2 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Akarsu Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CTH 902 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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