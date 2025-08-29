Nusaybin'de Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin Mor Yakup Mahallesi Marşal Fevzi Çakmak Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma, büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.A. (20), G.D. (28) ve M.M.D. (35) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

