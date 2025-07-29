Nusaybin'de Genç Adam Evinde Ölü Bulundu

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yalnız yaşayan 27 yaşındaki Yusuf Akıncı, evinde hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Ölüm nedeni araştırılıyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yalnız yaşayan genç evinde ölü bulundu.

Yenituran Mahallesi Selvi Sokak'taki evinde tek başına yaşayan 27 yaşındaki Yusuf Akıncı'dan haber alamayan yakınları eve girdi.

Akıncı'yı hareketsiz gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Akıncı'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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