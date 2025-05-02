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Nusaybin'de Fırtına ve Şimşekler Geceyi Aydınlattı

Nusaybin'de Fırtına ve Şimşekler Geceyi Aydınlattı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan fırtınanın ardından yoğun yağış ve peş peşe çakan şimşekler gece saatlerini aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan fırtınanın ardından yağışla birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün Nusaybin ilçesinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Yağışın etkili olduğu ilçede gece saatlerde peş peşe şimşekler de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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