Nusaybin'de FETÖ'ye Üye Olmaktan Aranan Hükümlü Yakalandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
