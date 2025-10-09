Haberler

Nusaybin'de FETÖ'ye Üye Olmaktan Aranan Hükümlü Yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.???????

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
