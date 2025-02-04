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Nusaybin'de Evde Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 1'i bebek toplam 4 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Onur Sokak'ta bir apartmanın 4. katında, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada mahsur kalan ev sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Dumandan etkilenen Ezgi Y. (1) Asya Y. (34) Elifnaz Y. (6) ve Abdurrahim Y. (45), ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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