Nusaybin'de Devrilen TIR Yangın Çıkardı: Şoför Hayatını Kaybetti

Nusaybin'de Devrilen TIR Yangın Çıkardı: Şoför Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, şoförünün kontrolünden çıkan bir TIR devrildi ve alev aldı. TIR'da mahsur kalan şoför Mehmet Çiftçi, yanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde şoförünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR, alev aldı. TIR'da mahsur kalan şoför Mehmet Çiftçi (50), yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Odabaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mustafa Çiftçi yönetimindeki plakası belirlenemeyen TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, motor kısmından alev aldı. Çiftçi yanan TIR'da mahsur kalırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR'da yapılan incelemede, Çiftçi'nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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