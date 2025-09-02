Haberler

Nusaybin'de Çocuğun Parmağına Vida Pulu Sıkıştı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuğun parmağına sıkışan vida pulu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle başarılı bir şekilde çıkarıldı. Ailesi, çocuklarının kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 10 yaşlarındaki çocuğun parmağına sıkışan vida pulu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Oyun oynarken demir vida pulunu yüzük gibi parmağına takan 10 yaşındaki erkek çocuğun parmağı kısa sürede şişmeye başladı. Ailesi, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca çocuk Nusaybin İtfaiye Amirliği'ne götürüldü. Ekipler, özel kesici aletle vida pulunu dikkatli bir şekilde keserek çocuğun parmağından çıkardı. Çocuk herhangi bir yara almadan kurtarılırken, ailesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
