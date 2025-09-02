Nusaybin'de Çocuğun Parmağı Vida Puluna Sıkıştı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çocuk, oyun oynarken parmağına geçirdiği vida pulundan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ailesi, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca çocuğu itfaiyeye götürdü ve özel kesici aletle pul kesilerek kurtarıldı.
Oyun oynarken demir vida pulunu yüzük gibi parmağına takan çocuğun parmağı kısa sürede şişmeye başladı.
Ailesi, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca çocuk Nusaybin İtfaiye Amirliğine götürüldü.
Ekipler, özel kesici aletle vida pulunu keserek çocuğun parmağından çıkardı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel