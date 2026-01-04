Haberler

Nusaybin'de ev yangını

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğleden sonra Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Petrol Sokak'ta bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın evin tamamına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ /MARDİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
