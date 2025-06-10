Nusaybin'de Çiftçinin Tarlasındaki Yangın Çıkaran Elektronik Düzenek Bulundu

Nusaybin'de Çiftçinin Tarlasındaki Yangın Çıkaran Elektronik Düzenek Bulundu
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çiftçi, buğday ekili tarlasında yangın çıkaran bir elektronik düzenek buldu. Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve düzeneğe el konuldu.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir çiftçi, buğday ekili tarlasında, yangın çıkaran elektronik düzenek buldu.

Nusaybin ilçesi kırsal Durakbaşı Mahallesi'nde bir çiftçi, buğday ekili olan biçilmeye hazır tarlasında elektronik düzenek buldu. Çiftçinin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, düzeneğin yangın çıkarmak için hazırlandığı belirlendi. Düzeneğe el konulurken, çiftçinin şikayeti üzerine düzeneği bırakan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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