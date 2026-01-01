Haberler

Polisin battaniyeli müdahalesiyle, kayan TIR yol kenarına çekildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde buzlanma nedeniyle kayarak yolu trafiğe kapatan TIR'a trafik polisi battaniye ile müdahale etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde buzlanma nedeniyle kayan TIR, yolu trafiğe kapattı. Bölgede görevli trafik polisi, elindeki battaniyeyi TIR'ın lastiklerinin altına sererek aracın yola tutunmasını sağladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi ile Şırnak'ın Cizre ilçesi arasındaki uluslararası İpekyolu'nda, kırsal Çığır ile Katran mahalleleri mevkisinde meydana geldi. Kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorlanan bir TIR kayarak yolu kapattı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiğin açılması için çalışma yapan trafik polisi, TIR'ın tekerleklerinin altına battaniye sererek aracın kaymasını önlemeye çalıştı. Bu yöntemi birkaç kez tekrarlayan polis memuru, TIR'ın kontrollü şekilde hareket etmesini sağlayarak aracı yolun sağına çektirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber ve Görüntü: Ahmet AKKUŞ/MARDİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar