Nusaybin'de bir sitenin bahçesinde yangın çıktı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir sitenin bahçesindeki otlar alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir sitenin bahçesindeki otlar, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi TOKİ 3'üncü Etap sitesi bahçesindeki kuru otlar, akşam saatlerinde alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, binalara ve elektrik trafo merkezine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.