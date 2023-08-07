Nusaybin'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan bir binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise rapor sonrası belirlenecek.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü.

Nusaybin ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 3. katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Evde çıkan yangın söndürüldü. Kimse evde olmazken yangının çıkış nedeninin hazırlanacak rapor sonrası belirleneceği belirtildi. - MARDİN