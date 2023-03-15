Nusaybin'de belediye çalışmaları yetersiz kaldı, vatandaş isyan etti Mardin'in Nusaybin ilçesinde meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarına rağmen belediye rögarların temizliğinde yetersiz kalınca sokak ve caddeler göle döndü.

Nusaybin'de belediye çalışmaları yetersiz kaldı, vatandaş isyan etti

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarına rağmen belediye rögarların temizliğinde yetersiz kalınca sokak ve caddeler göle döndü.

Nusaybin'de etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar etkili yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Sokak ve caddeleri su bastı, araçların güçlükle ilerleyebildiği yollarda ekiplerin yetersiz kalması nedeniyle tıkanan rögarlar taştı.

Yağmur öncesinde rögar temizlenmesi gerektiğini belirten vatandaşlardan İdris Oğuz, "Yazın ortasındayız, rögarlar kapanıyor yollar su altında kalıyor" dedi.

Rögarlar kapaklarında sorunlar olduğunu söyleyen Abdulvahap Alkan ise, "Olan rögar kapakları hem uygun değil, hem bazı yerlerde çalınmış hem de tıkanmış. Bunlar son derece sıkıntılı bir durum. Yağmurdan dolayı çok tıkanıklık var. Bir an önce sorunları hal edilmesi lazım" diye konuştu.