Nusaybin'de Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 7 katlı bir apartmanın balkonundan düşen A.A. hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Yeşilkent Mahallesi'nde ikamet eden A.A'nın 7 katlı apartmanın son katındaki evinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel