Nusaybin'de Ayakkabı ve Telefon Hırsızlığı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binaya giren hırsız, kapı önündeki ayakkabıları poşete atarak çaldı. Başka bir mahallede ise bakkala giren hırsız, masa üstündeki telefonu çalıp kayıplara karıştı. Her iki hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binaya giren hırsız, kapı önündeki ayakkabıları poşete atarak çaldı. İlçede, başka bir mahallede ise bakkala giren hırsız, masa üstündeki telefonu çalıp kayıplara karıştı. Her iki hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan bir apartmana giren hırsız, katlarda kapı önünde bulunan ayakkabıları bir poşete doldurup kayıplara karıştı. Devrim Mahallesi İsmail Irmak Bulvarı'nda ise bir bakkala giren hırsız, masa üzerinde bulunan cep telefonunu alıp kaçtı. Her iki hırsızlık olayı anbean güvenlik kameralarını yansıdı.

Bakkal işletmecisi Mert Kardeş, taziyeye gittiği sırada yeğeninin markete bakmasını söylediğini belirterek, "Yeğenim lavaboya gittiği esnada, dükkanın içine bir şahıs girip çekmeceleri karıştırıyor. Masada bulunan telefonumuzu çalmış, diğer çekmecede bulunan kart ve paralar vardı, onları görmediği için dokunmamış. Kameraya baktığımız zaman fark ettik. Biz bir daha böyle bir olay yaşanmasın istiyoruz, tüm çabamız bu yönde, umarım tekrarı yaşanmaz" dedi. - MARDİN