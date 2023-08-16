Nusaybin'de Aşırı Sıcaklardan Korunmak İçin Kafasına Karton Geçiren Vatandaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aşırı sıcaklardan korunmak isteyen bir vatandaş, kafasına karton geçirip caddede yürüdü. O anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımasıyla ilginç görüntüler oluştu. Nusaybin'de hava sıcakları 40 derecenin altına düşmüyor. Bunaltıcı sıcak hava dalgasında dışarıda olan bir vatandaş, korunmak için çözümü kafasına karton geçirmekte buldu. Kafasındaki kartondan önünü görmek için delik açan genç, yürürken bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.