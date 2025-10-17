Nusaybin'de Araç-Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç, motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 UH 4835 plakalı araç ile 47 AEK 910 plakalı motosiklet, Nusaybin-Midyat kara yolunun Çatalözü Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel