Mardin'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 06.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi'nde, Ahmet Kaya Köprüsü yakınındaki apartmanda meydana geldi. K.D.'ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, apartmanın diğer dairelerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evdeki eşyaların büyük bölümü yanarken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.