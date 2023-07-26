Nusaybin'de apartmanda ayakkabı hırsızlığı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişinin girdiği apartmanda kapı önündeki ayakkabıyı çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişinin girdiği apartmanda kapı önündeki ayakkabıyı çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Devrim Mahallesi İsmail Irmak Bulvarı'ndaki bir apartmana yüzünü bezle kapatarak giren kişi, katları dolaştı.
Bir evin kapısının önündeki ayakkabıyı alan kişi, binadan ayrıldı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel