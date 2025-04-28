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Nusaybin'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Nusaybin'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde lastiği patlayan akaryakıt yüklü tanker devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanındaki yolcu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde lastiği patlayınca kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü Muhammed Miraç Sidar (52) hayatını kaybetti, yanındaki Muhammed Yusuf İmrak (19) yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nusaybin ilçesi kırsal Duruca Mahallesi yakınında Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Muhammed Miraç Sidar yönetimindeki 47 ADG 259 plakalı akaryakıt yüklü tanker, iddiaya göre lastiği patlayınca kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Bariyer tankerin kupa kısmından içeri girerken, dumanı görenler çevredeki iş yerlerinden çekilen hortumla su sıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Muhammed Miraç Sidar hayatını kaybetti, Muhammed Yusuf İmrak yaralandı. İmrak, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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