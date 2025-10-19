Haberler

Nusaybin'de Akaryakıt İstasyonuna Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunun merdivenlerine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde akaryakıt istasyonu merdivenlerine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 AAT 496 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun merdivenlerine çarptı.

Kazada, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel
