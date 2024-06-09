Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ağaçlıklı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 5 hektar alan zarar gördü.

Nusaybin ilçesine bağlı Bagok Dağı mevkisindeki kırsal Düzce, Üçköy ve Dibek mahalleleri arasındaki ağaçlıklı alanda, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerle birlikte köylüler de müdahale etti. 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.