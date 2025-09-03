Haberler

Nusaybin'de 97 Yaşındaki Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti

Nusaybin'de 97 Yaşındaki Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 97 yaşındaki Amşa Maktay, 7. katındaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Olay, balkonunda hava alırken dengesini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde apartmanın 7'nci katındaki dairesinden düşen Amşa Maktay (97), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi Gar Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Sitedeki apartmanın 7'nci katındaki dairesinde oturan Amşa Maktay, iddiaya göre balkonda hava aldığı sırada dengesini kaybedip düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Maktay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Maktay'ın cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, buradaki ön otopsinin ardından detaylı inceleme için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dünyaca ünlü futbolcu yolda gördüğü manzaraya kayıtsız kalamadı

Yolda gördüğü manzaraya kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzide Duran'dan Fikret Orman görüntüleri sonrası ilk açıklama

Yasak aşk kameralara yansıdı, ünlü model sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.