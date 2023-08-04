Nusaybin'de 9 kırsal mahalle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

MARDİN'in Valiliği, Nusaybin ilçesindeki 9 kırsal mahallenin 4-18 Ağustos tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Yakınca, Taşköy, Yol, Şekrin ve Derik Kırsal mahallelerinin 4-18 Ağustos tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Nusaybin İlçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Yakınca, Taşköy, Yol, Şekrin, Derik mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerde; 04 Ağustos 2023 (Dahil)-18 Ağustos 2023 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın: bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.