Nusaybin'de 2 Mayın Kontrollü Olarak İmha Edildi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan 2 mayın, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Olay, akşam saatlerinde 8 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'nin Kamışlı kenti ile Nusaybin ilçesi arasında bulunan mayınlı sınır hattından çıkarıldığı değerlendirilen 2 mayın, kimliği belirsiz kişilerce yerleşim alanlarına yakın bir araziye bırakıldı. Mayınları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından 2 mayın kontrollü olarak imha edildi.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),