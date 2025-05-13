Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar

İşte 41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyeti
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi

Nusaybin'de 14 Yaşındaki Çocuk Tüfekle Oynarken Ağır Yaralandı

Nusaybin'de 14 Yaşındaki Çocuk Tüfekle Oynarken Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 yaşındaki H.A., oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde H.A. (14), oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Tepeören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.A. isimli erkek çocuğunun oynadığı av tüfeği, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.A., ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum

Tekke'yi kızdıran soru: Kabul etmiyorum, Galatasaray'a gidemez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.