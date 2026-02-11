Haberler

Irak eski Başbakanı Maliki: "Silahın yalnızca devletin elinde toplanması Irak'ın istikrarının temelidir"

Güncelleme:
Irak'ta Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki, silahın sadece devlette bulunması ve tek bir ordu fikrinin Irak'ın istikrarını sağlama açısından önemli olduğunu belirtti. Maliki, güvenli bir ortamın yatırım için elzem olduğunu ve bu durumun gençlere istihdam fırsatları sunacağını vurguladı.

Irak'ta Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve Şii partilerin başbakanlık için aday gösterdiği eski Başbakan Nuri el-Maliki, silahın yalnızca devletin elinde bulunması ve tüm kesimleri tek çatı altında toplayan bir ordunun varlığının, istikrarlı bir devletin inşasının temelini oluşturduğunu belirtti.

Irak resmi ajansı INA'ya göre Maliki, medya ofisinin internet sitesi üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak halkının uzun yıllar savaş ve şiddetten zarar gördüğünü ifade eden Maliki, Irak halkının bugün güven ve onur içinde yaşamayı hak ettiğini söyledi.

Maliki, "Sükunetin sağlanması, herkesin dayanışma içinde hareket etmesi, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, silahın yalnızca devletin elinde toplanması ve tüm halk kesimlerinden oluşan tek bir ordunun başkomutanın liderliğinde görev yapması, istikrarlı bir devletin inşasının temelini oluşturur." ifadelerini kullandı.

Söz konusu istikrarın yatırım için güvenli bir ortam hazırlayacağını savunan Maliki, bunun gençlere gerçek istihdam fırsatları sunacağını ve ülke genelinde imar ve yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacağını kaydetti.

Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından, Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Mecliste en büyük grup olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak açıklamıştı.

Ancak Maliki'nin başbakan seçilme ihtimaline ABD Başkanı Donlad Trump tepki göstermişti.

Trump'ın tepkisi sonrası Şii siyasi partiler arasında yeni isim arayışlarının başladığı iddia edilse de Maliki adaylıkta ısrarcı olduğunu gösteren açıklamalar yapmıştı.

Maliki, Irak'ta 2006-2014 yılları arasında iki dönem üst üste başbakan olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Ahmed Khalifa - Güncel
