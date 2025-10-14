Nuri Aslan Hakkında 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' Suçlaması

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yerine başkanvekili olarak seçilen Nuri Aslan hakkında, gözaltına alınan İBB yöneticilerine destek için gittiği adliyede bazı engellemelere karşı çıktığı için "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan İBB Başkanı, CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yerine İBB Başkanvekili seçilen Nuri Aslan, 4. Dalga operasyon sırasında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek çalışma arkadaşlarının yakınlarıyla görüşmek istemiş, ancak adliye koridorunda engellemeyle karşılaşmıştı. Bunun üzerine görevlilerden engelin kaldırılmasını isteyen Aslan, bir süre sonra bariyerlerden geçerek çalışma arkadaşlarının yakınlarına ulaşmıştı. O anlarda kendisini engellemeye çalışan görevlilere sert tepki gösteren Nuri Aslan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

Savcılık, soruşturmayla ilgili iddianamesini tamamladı. Düzenlenen iddianamede 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlaması yöneltilen Aslan hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis istendi. İddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde Aslan'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli olacak.

4. Dalga operasyonda 25 tutuklama kararı verilmişti

İBB'ye yönelik 4. Dalga operasyonla ilgili Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 26 Mayıs'ta çoğu İBB yöneticisi 25 kişi hakkında tutuklama, 21 kişi hakkında da adli kontrol kararı vermişti.