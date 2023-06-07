NURHAN DAMCIOĞLU ALKIŞLARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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Nurhan Damcıoğlu için sahnede tören (2)İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Nurhan Damcıoğlu'nun cenazesi Bostanlı Beşikçioğlu Camii'ne götürüldü.
Nurhan Damcıoğlu için sahnede tören (2)
İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Nurhan Damcıoğlu'nun cenazesi Bostanlı Beşikçioğlu Camii'ne götürüldü. Damcıoğlu için Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Nurhan Damcıoğlu'nun kardeşleri, yeğenleri, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Damcıoğlu, Doğançay Mezarlığı'nda alkışlarla toprağa verildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel