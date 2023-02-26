NURHAK'TA DEPREMZEDELERE SICAK YEMEK HİZMETİ

MUŞ Valiliği, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler nedeniyle Nurhak İlçesindeki depremzedeler için 4 ayrı noktaya, aşevi kurdu. 3 öğün hizmet verilen aşevlerinde, 6 bin kişilik sıcak yemek çıkarılıyor.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Nurhak İlçesine koordinatörü olarak görevlendirildi. İlçede yoğun bir şekilde yürütülen faaliyetler kapsamında, Vali Gündüzöz'ün talimatlarıyla ilçe genelinde yaşamın yoğun olduğu 4 ayrı bölgeye aşevleri kuruldu. Her gün sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeği sunulan aşevlerinde, vatandaşlar sıcak yemek ikram ediliyor. Usta aşçılar tarafından ilk günden bu yana 3 çeşit yemek üretilen aşevlerinde, vatandaşlar verilen hizmetten dolayı memnuniyet duyuyor. Hazırlanan yemekler ise, bir diğer yandan personeller tarafından çadır kentler ile bireysel çadırlarda barınan vatandaşlara bizzat ulaştırılıyor.

Sunulan hizmetten ötürü duyduğu memnuniyetini dile getiren depremzede Hüseyin İlyen, 'Yemeklerimiz 3 öğün çıkıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz her şeyi getiriyor. Hiçbir sıkıntı yok' dedi.(DHA)