Nurel'i öldüren eşi, daha önce de ölümle tehdit etmiş (2) - Haberler

TUTUKLANDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Nurel Türkmen'i (61) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Şükrü Türkmen (69), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Türkmen, ifadesinde suçunu itiraf edip, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, aralarının bozuk olduğunu ve bu nedenle öldürdüğünü söyledi.Tolga TAHÇI/ İZMİR,