Nurdağı SYDV'den ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardım

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımlar verilmeye başlandı.

SYDV ekipleri, ramazan ayı kapsamında yapılacak yardımlar öncesi ihtiyaç sahibi aileleri belirledi.

Bu kapsamda 1500 aileye gıda paketi ile 500 aileye nakdi yardımlar yapılmaya başlandı.

Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazan ayında da devletin şefkatli elinin her daim vatandaşının yanında olduğu belirtti.