Nurdağı'ndaki depremde yıkılan apartmanla ilgili 5 sanık hakkında dava açıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremde yıkılan apartmanla ilgili 5 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 52 kişinin hayatını kaybettiği apartmana ilişkin 5 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, sorumluluk alanındaki Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi Dedekorkut Caddesi'nde Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 52 kişinin yaşamını yitirdiği CCK Yapı Apartmanı C Blok'a ilişkin yürütülen soruşturma tamamladı.

Tutuklu sanıklar Ali Ş, Serdar Çelebi K, Vedat A, Veysi T. ve Yunus K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edilen iddianame, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların kusurlu olduğuna ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen bilirkişi raporuna yer verilen iddianamede, dosya kapsamında binaya ait zemin etüt raporu, mimari, statik, elektrik ve tesisat projelerinin bulunmadığının tespit edildiği yer aldı.

Binanın yapı müteahhidi Yunus K. ve binada şantiye şefleri olan sanıklar Serdar Çelebi K. ile Veysi T'nin binanın yapım tarihinde geçerli olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları ifade edilen iddianamede, sanıkların dönem itibarıyla bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu kaydedildi.

Binayı denetlemekle yükümlü şirket yetkilisi sanık Vedat A. ile şirkette proje ve uygulama denetçisi olarak bulunan Ali Ş'nin ilgili tarihte yürürlükteki yönetmeliğe uymadıkları aktarılan iddianamede, şu bilgiler yer aldı:

"Nitekim dosya arasında bulunan bilirkişi raporunda da görüleceği üzere sanıklar Yunus K, Serdar Çelebi K. ve Veysi T'nin binanın yapım aşamasında donatı detaylandırması yetersiz olması ve etriye sıklaştırmalarının yeterli yapılmaması sebebiyle apartmanın yıkılmasına sebebiyet verdikleri ve diğer sanıklar Vedat A. ve Ali Ş'nin ise binanın yıkılmasına neden olan kusurları yeterince denetlemeden binanın yapılmasına onay verdikleri anlaşılmıştır."

Sanıkların binanın yapımında görevli olduklarını bilmedikleri yönündeki savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun anlaşıldığı ve buna itibar edilmediği belirtilen iddianamede, şüphelilerin kusurları oranında binanın yıkılmasına ve bu suretle ölümlere sebebiyet vererek üzerlerine atılı suçu işledikleri kaydedildi.