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Nurdağı'nda Yeni Devlet Hastanesi Faaliyete Geçti

Nurdağı'nda Yeni Devlet Hastanesi Faaliyete Geçti
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nde, çelik konstrüksiyondan inşa edilen 75 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi, Ağustos ayında 16 bin 100 hastaya hizmet verdi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde çelik konstrüksiyondan yapılan ve geçen ay hizmete giren 75 yataklı Devlet Hastanesinde Ağustos ayında 16 bin 100 hastaya hizmet verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Aslanlı Mahallesi'ndeki Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yerine çelik konstrüksiyondan 75 yataklı Devlet Hastanesi yapıldı. Ağustos ayı başında hasta kabulüne başlayan 7 bin metrekare alan üzerinde yatay mimariyle 85 fore kazık üzerine 2 katlı, çelik konstrüksiyonda 8 ayda inşa edilen 75 yataklı ve 20 doktorun görev yaptığı hastanede Ağustos ayında 16 bin 100 hastaya hizmet verildi.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, ilçede depremin yaralarının sarıldığını belirterek, "Sağlık alanında da yaraların hızla sarılması için 8 ay gibi bir sürede 2 katlı çelik konstrüksyonda 75 yataklı, poliklinik, ameliyathane, diyaliz gibi cihazlarla donatılan hastanemiz hasta kabulüne başladı. Günlük 800 hastaya hizmet verme kapasitesine sahip hastanemizin halkımıza hizmet vermesi hepimiz için mutluluk verici" dedi.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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