Nurdağı'nda "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği - Haberler

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Nurdağı'nda "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Nurdağı'nda 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' etkinliği

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

NURDAĞI, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Nurdağı-Adana karayolu Alpaslan Türkeş Bulvarındaki uygulama noktasında yapılan etkinliğe, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Halil İbrahim Göl ve Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır ile polis ve jandarma ekipleri katıldı.

Etkinlikte, yayalara ve araç şoförlerine eğitici broşürler dağıtılarak trafik kurallarının önemi anlatılarak yaya geçitlerinde dikkat etmeleri gereken hususlar hatırlatıldı.

Ekipler, etkinlikte karayolundaki yaya geçitlerinden yolun karşısına geçen yayaların güvenli geçişlerini sağladı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Nurdağı, Polis, Güncel, Haberler

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