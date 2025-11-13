"Nurdağı'nda Yaşanmış Hayatlar" kitabı okuyucuyla buluştu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden önce yaşayan 48 yaşlı insanın anılarını ve yaşam öykülerini konu alan "Nurdağı'nda Yaşanmış Hayatlar" adlı kitap okuyucuyla buluştu.

Nurdağı Kaymakamlığı ve Nurdağı Belediyesinin destekleriyle, gazeteci-yazar Zekeriye Şimşek ile Kadir Çelik tarafından yürütülen 14 aylık saha çalışması sonucunda hazırlanan kitapta, 80 yaş ve üzeri vatandaşların yaşam hikayeleri, ilçenin tarihi, sosyo-ekonomik yapısı, coğrafi özellikleri ile birlikte şehit anne ve babalarının duygusal hikayeleri de yer alıyor.

Eserin yazarı ve editörü Zekeriye Şimşek, kitapta yaşamları anlatılan birçok ismin 6 Şubat depremlerinde ya da sonrasında hayatını kaybetmiş olmasının kitaba duygusal bir anlam da kazandırdığını belirtti.

Şimşek, "14 aylık titiz bir çalışmanın ürünü olan bu kitap, 48 çınarın hayat hikayeleriyle geçmişi geleceğe taşıyor. Bu insanların yaşadıkları artık birer belge niteliğinde. Gelecek nesiller, kendilerinden önce gelenlerin böylesine değerli bir geçmişe sahip olduklarını bu eserle öğrenecek." dedi.