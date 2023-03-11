Nurdağı'nda yaralı hayvanlar çadırda kurulan merkezde tedavi ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, arama kurtarma ekiplerinin enkazdan kurtardığı evcil hayvanlar, çadırda kurulan merkezde tedavi ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, arama kurtarma ekiplerinin enkazdan kurtardığı evcil hayvanlar, çadırda kurulan merkezde tedavi ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığında görevli veteriner hekim Hasan Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden bu yana 8 veteriner hekim, 8 veteriner sağlık teknikeri ve 63 kişilik kadro ile sahada olduklarını belirtti.

Depremde yıkılan binalarda çok sayıda hayvanın da yaralandığına işaret eden Bozkurt, sahra hastanesi şartlarında kurdukları hayvan kurtarma ve tedavi merkezi sayesinde çok sayıda evcil hayvanın tedavisini yaptıklarını dile getirdi.

Talep eden vatandaşlara mama desteği de sağladıklarını belirten Bozkurt, tedavisi tamamlanan sahipli hayvanları sahiplerine teslim ettiklerini, diğer hayvanları ise sahiplendirdiklerini aktardı.

Bozkurt, hayvan tedavi merkezinin yanındaki manejde de depremzede çocuklara atlarla rehabilitasyon programı uyguladıklarını sözlerine ekledi.