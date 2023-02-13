Nurdağı'nda yaralar sarılıyor, konteyner kentler kuruluyor Güncel Haberler Nurdağı'nda yaralar sarılıyor, konteyner kentler kuruluyor Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremin yaraları sarılıyor. Nurdağı'nda yaralar sarılıyor, konteyner kentler kuruluyor ŞIRNAK - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremin yaraları sarılıyor. Devlet konteynır kentler kurmaya başladı. Binlerce vatandaşın etkilendiği depremin yaraları sarılıyor. Bir yandan çadır kent kuran ekipler diğer yandan konteynır sahaları oluşturuyor. Ana artellerdeki enkazları temizleyen ekipler aynı zamanda çöp temizliğine başladı. Şırnak Valisi Osman Bilgin en kısa zamanda her şeyin düzeleceğini söyledi. Mahmut Keleş isimli ekip sorumlusu ise "Konteyner kentler kuruldu çok şükür kısa sürede çalışmalarımızı bitirdik. Burada konteynırlar bırakılıyor. Yollarda sorun yok. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" dedi. (SRD-AKK-Y) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Gaziantep Güncel Haberler

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