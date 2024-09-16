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Nurdağı'nda TIR Kazası: Bir Şoför Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen TIR kazasında, önünde giden TIR'a çarpan sürücü Ziya Öztekin hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'a çarpan TIR'ın sürücüsü Ziya Öztekin (64) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Ziya Öztekin yönetimindeki 02 AEC 855 plakalı TIR, önünde ilerleyen İsa C. (51) idaresindeki 68 AK 468 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri TIR sürücüsü Ziya Öztekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamını yitiren Öztekin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası diğer TIR sürücüsü İsa C. ise gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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