Nurdağı'nda Tır ile Traktör Çarpıştı: 1 Ölü

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla çarpışan traktörde yaralanan 62 yaşındaki Adnan Sevim, hastanede yaşamını yitirdi. Kazada traktör sürücüsü de yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla çarpışan traktörde yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

C.A. idaresindeki 31 AGL 305 plakalı tır, İslahiye-Nurdağı kara yolu Gökçedere mevkisinde, M.S. (27) idaresindeki 27 SE 127 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü ile beraberindeki Adnan Sevim (62) 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Sevim, sevk edildiği Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sevim'in cenazesi öğle namazından sonra Fevzipaşa Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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