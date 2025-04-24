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Nurdağı'nda Seyir Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı

Nurdağı'nda Seyir Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselen hafriyat kamyonu alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

E.A idaresinde 27 BCA 549 plakalı hafriyat kamyonunun, TAG Otoyolu Gaziantep-Nurdağı kara yolu 7. kilometrede seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Kamyonunu kenara çeken şoförün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yanan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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