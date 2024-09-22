Nurdağı'nda Sahte Dolar Sürmeye Çalışan Zanlı Gözaltına Alındı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, sahte dolar piyasaya sürmeye çalışan yabancı uyruklu bir zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı. Üst aramasında 50 dolarlık 6 sahte banknot ele geçirildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmek isteyen zanlı gözaltına alındı.
Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para taşındığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takibe aldığı yabancı uyruklu M.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında sahte 50 dolarlık 6 banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.