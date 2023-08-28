Nurdağı'nda Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Fetta G.'nin kullandığı 46 HZ 271 plakalı otomobil ile Sadık A.'nın kullandığı 27 ASV 93 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.