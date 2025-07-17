Nurdağı'nda Orman İşgallerine Karşı İstişare Toplantısı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mahalle muhtarlarıyla orman işgallerine karşı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, ilçede yaşanan orman işgallerinin önlenmesi ve sona erdirilmesi amacıyla mahalle muhtarlarıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, ormanların korunması, kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve bu konudaki yasal süreçler hakkında muhtarlara bilgilendirme yapıldı.