Nurdağı'nda Orman İşgallerine Karşı İstişare Toplantısı

Nurdağı'nda Orman İşgallerine Karşı İstişare Toplantısı
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Nurdağı ilçesinde mahalle muhtarlarıyla birlikte orman işgallerinin önlenmesi amacıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Erciyas ve Orman İşletme Müdürü Topçu, ormanların korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi konularında muhtarları bilgilendirdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mahalle muhtarlarıyla orman işgallerine karşı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, ilçede yaşanan orman işgallerinin önlenmesi ve sona erdirilmesi amacıyla mahalle muhtarlarıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, ormanların korunması, kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve bu konudaki yasal süreçler hakkında muhtarlara bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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