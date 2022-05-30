Nurdağı'nda okul öncesi minikler şenliği yapıldı - Haberler

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Nurdağı'nda okul öncesi minikler şenliği yapıldı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Nurdağı'nda okul öncesi minikler şenliği yapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi" kapsamında okul öncesi minikler şenliği düzenlendi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi" kapsamında okul öncesi minikler şenliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Nurdağı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde okul öncesi 12 anasınıfı öğrencisiyle etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlanan etkinlikte anasınıfı öğrencileri gösteri sundu.

Yıl boyunca yaptıkları çalışmalarını sergileyen öğrenciler, uçurtma uçurdu, oyunlar oynadı ve yemek yedi.

Etkinlik, müzik gösterileriyle sona erdi.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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